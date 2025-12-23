El mercado de pases del Fútbol Profesional Colombiano se sacude con la llegada de uno de los volantes más cotizados del país. Jaime Alvarado, proveniente del DIM, aterrizó este martes en Manizales para finiquitar su vinculación con el Once Caldas.

En declaraciones exclusivas para el medio especializado Pasión Blanca (@PasionBlanca11), el mediocampista no ocultó su entusiasmo por vestir la camiseta del ‘Blanco Blanco’, destacando la historia y el peso institucional del equipo manizaleño.

Alvarado, quien ha sido pieza clave en sus anteriores equipos, reconoció que la grandeza del Once Caldas fue un factor determinante para aceptar el reto:

“Llega uno a un club grande, un equipo con hinchada, con títulos… para uno como jugador siempre es bonito llegar a una plaza como esta, como es el Once, como es Manizales”, afirmó el jugador.

Para el volante, el interés mostrado por la directiva y el cuerpo técnico encabezado por Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera fue fundamental: “Siempre es gratificante que la persona se interese por uno como jugador y bueno, ojalá se pueda concretar todo”.

Jaime Alvarado ya está en Manizales: “Llego a un grande, espero dar mi mejor versión”

Aunque el jugador ya se encuentra en la ciudad, aclaró que aún restan trámites administrativos menores para que el club emita el comunicado oficial.

Según Alvarado, el acuerdo es inminente: “Faltan mínimos detalles, pocas cositas. Esperemos que ya la tarde de hoy quede todo cerrado”.

Finalmente, Jaime Alvarado envió un mensaje de compromiso a la parcialidad blanca, prometiendo entrega total para devolver al equipo a los lugares de privilegio en la liga:

“A la hinchada, que ojalá que Dios mediante se concrete todo, puedan tener la mejor versión de Jaime Alvarado”, concluyó.

Se espera que tras los exámenes médicos de rigor, el volante firme su contrato y se ponga a disposición del cuerpo técnico para iniciar la pretemporada.

