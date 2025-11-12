La capital cordobesa estalló en celebración. Jaguares de Córdoba ha asegurado su regreso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano tras una espectacular campaña en el Torneo BetPlay.

El equipo celeste confirmó su ascenso este martes al empatar 2-2 en condición de visitante frente a Cúcuta Deportivo.

El empate fue suficiente para que Jaguares se hiciera inalcanzable en la tabla de reclasificación, consolidando una temporada de ensueño que incluyó el título del primer semestre.

Este doble logro, ser campeón del primer torneo corto y liderar la reclasificación, le otorga al equipo de Montería el cupo directo a la Liga BetPlay.

La superioridad de los felinos fue evidente a lo largo de todo el año. Los datos lo demuestran.

¡Montería está de fiesta! Jaguares de Córdoba vuelve a la A

Jaguares de Córdoba completó un impresionante total de 93 puntos en la tabla de reclasificación, una cifra arrolladora que le saca una ventaja de 13 unidades al segundo clasificado, y esto a falta de tres partidos por disputar.

El regreso a la Primera División pone fin a la breve ausencia del equipo, que había descendido en diciembre del 2024.

Desde la cuenta oficial del club, la celebración no se hizo esperar: «¡Ascendimos, familia celeste! Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día”, escribieron.

Montería y todo Córdoba tienen un motivo enorme para festejar. Jaguares vuelve al lugar que le corresponde, dicen en la capital cordobesa y ahora están listos para rugir en la élite del fútbol nacional.

¡Ascendimos, familia celeste! Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día. Oficialmente estamos de regreso en la primera división del fútbol colombiano. ¡A celebrar, que esto es de todos! ¡Vamos Jaguares! ⚽ pic.twitter.com/nohuKgT2hC — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 11, 2025

