Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Montería está de fiesta! Jaguares de Córdoba vuelve a la A

    • ¡Montería está de fiesta! Jaguares de Córdoba vuelve a la A

    ¡Montería está de fiesta! Jaguares de Córdoba vuelve a la A
    Jaguares de Córdoba asciende a la Liga BetPlay tras espectacular campaña y vuelve a rugir en la élite del fútbol colombiano. Foto: Jaguares de Córdoba
    Compartir:
    • ¡Montería está de fiesta! Jaguares de Córdoba vuelve a la A

    Resumen: ¡Montería y todo Córdoba están de fiesta! Jaguares de Córdoba ha asegurado su regreso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano, la Liga BetPlay, tras una campaña dominante en el Torneo BetPlay que culminó con el ascenso directo. El equipo celeste confirmó su ascenso este martes al empatar 2-2 como visitante contra Cúcuta Deportivo, un resultado suficiente para que, al sumar el título del primer semestre y liderar con autoridad la tabla de reclasificación con un impresionante total de 93 puntos, obtuviera su cupo directo a la Primera División, poniendo fin a su breve ausencia tras haber descendido en diciembre del 2024.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La capital cordobesa estalló en celebración. Jaguares de Córdoba ha asegurado su regreso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano tras una espectacular campaña en el Torneo BetPlay.

    El equipo celeste confirmó su ascenso este martes al empatar 2-2 en condición de visitante frente a Cúcuta Deportivo.

    El empate fue suficiente para que Jaguares se hiciera inalcanzable en la tabla de reclasificación, consolidando una temporada de ensueño que incluyó el título del primer semestre.

    Este doble logro, ser campeón del primer torneo corto y liderar la reclasificación, le otorga al equipo de Montería el cupo directo a la Liga BetPlay.

    La superioridad de los felinos fue evidente a lo largo de todo el año. Los datos lo demuestran.

    ¡Montería está de fiesta! Jaguares de Córdoba vuelve a la A

    Jaguares de Córdoba completó un impresionante total de 93 puntos en la tabla de reclasificación, una cifra arrolladora que le saca una ventaja de 13 unidades al segundo clasificado, y esto a falta de tres partidos por disputar.

    El regreso a la Primera División pone fin a la breve ausencia del equipo, que había descendido en diciembre del 2024.

    Desde la cuenta oficial del club, la celebración no se hizo esperar: «¡Ascendimos, familia celeste! Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día”, escribieron.

    Montería y todo Córdoba tienen un motivo enorme para festejar. Jaguares vuelve al lugar que le corresponde, dicen en la capital cordobesa y ahora están listos para rugir en la élite del fútbol nacional.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Con todo, Repetto! Es el principal candidato para ser el nuevo DT de Santa Fe

    ¡A octavos! Colombia Sub-17 se enfrentará a Francia en duelo de infarto en Catar 2025

    ¡Chao León! James Rodríguez se va de la Liga MX ¿Jugará a la MLS?

    Técnica, táctica y prevención de lesiones: Pilares del entrenamiento de la Escuela de Taekwondo, proyecto Mindeporte y COC

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

    ¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

    ¿Para preocuparse o no? El DIM entregó reporte médico de Francisco Fydrisewski

    ¿Para preocuparse o no? El DIM entregó reporte médico de Francisco Fydrisewski

    ¿Mejoró, empeoró o siguió igual? Así quedó el nuevo diseño del bus de Atlético Nacional

    ¿Mejoró, empeoró o siguió igual? Así quedó el nuevo diseño del bus de Atlético Nacional

    ¡Virgen del agarradero! Alarma en el DIM por la lesión del goleador del ‘Poderoso’

    ¡Virgen del agarradero! Alarma en el DIM por la lesión del goleador del ‘Poderoso’

    ¡Grita el Pueblo Clamoroso! El DIM listo en una nueva final

    ¡Grita el Pueblo Clamoroso! El DIM listo en una nueva final


    [grupos] [fixture items="7"]