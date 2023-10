Jada Pinkett Smith y Tom Cruise más que amigos en su libro «Valiosa» que sigue siendo una fuente de secretos de la actriz.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Los norteamericanos y fanáticos de Jada Pikett Smith esposa de Will Smith, siguen atentos las páginas de «Worhty«. a través de este libro, fueron enterados que está separada del actor desde hace varios años y este no sabía lo que opinaba de él. Ahora se revela que Tom Cruise y ella son más que amigos. De acuerdo a Jada, el actor de Misión Imposible y ella comparten la afición de las motocicletas. Fue en una pista donde ella sufrió un accidente y Cruise, le ayudó a superar el miedo de su caída. Pinkett Smith actuó junto a Cruise y Jamie Foxx en la película nominada al Oscar de 2004, Collateral , dirigida por Michael Mann donde ambos entrelazaron su amistad y recordó que él fue a rescatarla de la caída. Enseñándola a ser fuerte y levantarse al mismo tiempo que venció el miedo para volverse a montar en una. «Sus ojos fueron decisivos me miraba directamente a los ojos [y me decía]: nunca olvides lo inteligente y talentosa que eres».

COLLATERAL JADA PINKETT SMITH / TOM CRUISE



Jada también dijo que le ayudó su amistad a vencer el miedo e inseguridad de belleza al decirle que «era bella y de eso no podía dudarlo. Solía ​​​​creer que no era bonita, porque mientras crecía, nunca me dijeron que lo era». Tom lo hizo «fue quien me enseñó cómo deshacerme de esas dudas«. Por eso cuando se les ve juntos no es química es amistad 100% real y por eso en «Valiosa» está esta historia.

Lee más noticias de entretenimiento.