    Jack, un perro macho, se perdió en Robledo La Pola ¿Lo viste?

    La mascota, de pelaje blanco con manchas negras, fue visto por última vez la mañana del sábado 7 de febrero

    Jack, un perro macho, se perdió en Robledo La Pola ¿Lo viste?

    La mascota, de pelaje blanco con manchas negras, fue visto por última vez el sábado 7 de febrero en horas de la mañana, por los lados de Robledo La Pola.

    Minuto30.com .- Jack es un perro de tamaño grande que se extravió en el noroccidente de Medellín y su familia lo busca.

    La mascota, de pelaje blanco con manchas negras, fue visto por última vez el sábado 7 de febrero en horas de la mañana, por los lados de Robledo La Pola.

    Si lo encontraste, lo viste o sabes de su paradero comunícate al whatsapp 3205683919

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


