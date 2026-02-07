Jack, un perro macho, se perdió en Robledo La Pola ¿Lo viste?

Resumen: La mascota, de pelaje blanco con manchas negras, fue visto por última vez el sábado 7 de febrero en horas de la mañana, por los lados de Robledo La Pola.
Minuto30.com .- Jack es un perro de tamaño grande que se extravió en el noroccidente de Medellín y su familia lo busca.
La mascota, de pelaje blanco con manchas negras, fue visto por última vez el sábado 7 de febrero en horas de la mañana, por los lados de Robledo La Pola.
Si lo encontraste, lo viste o sabes de su paradero comunícate al whatsapp 3205683919
