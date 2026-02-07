Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Jack, un perro macho, se perdió en Robledo La Pola ¿Lo viste?

Minuto30.com .- Jack es un perro de tamaño grande que se extravió en el noroccidente de Medellín y su familia lo busca.

La mascota, de pelaje blanco con manchas negras, fue visto por última vez el sábado 7 de febrero en horas de la mañana, por los lados de Robledo La Pola.

Si lo encontraste, lo viste o sabes de su paradero comunícate al whatsapp 3205683919