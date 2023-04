[FOTOS] El actor Jack Nicholson reaparece 2 años después y preocupa a sus fans

Jack Nicholson siempre será reconocido y recordado como uno de los grandes referentes en el mundo del cine. Sus películas se contaban por éxitos, como ‘El Resplandor’, ‘Batman’, ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’, ‘La fuerza del cariño’ y ‘Mejor… imposible’, entre otras muchas, y que le llevaron a recibir multitud de premios, como tres Oscars (dos a Mejor Actor y uno a Mejor Actor de reparto).

Pero, pese a su éxito, el actor decidió retirarse en el 2010 con ‘How Do You Know’, y desde entonces se mantuvo lejos de las cámaras, tanto así que en 18 meses nunca fue visto. Bueno, hasta ahora, que fue fotografiado en el balcón de su casa de Mullholland Drive, en Beverly Hills, donde se le vio con un aspecto desorganizado, que preocupa a sus millones de fans.

