J Balvin vendiendo Hot Dogs, memes luego de que Residente lo comparara con una carrito de perros calientes

Las redes sociales se han inundado de memes sobre los mensajes que recibió el cantante paisa conocido como J Balvin luego de que se quejara de los Latin Grammy. Residente y Don Omar fueron algunos de los artista que le tiraron al cantante colombiano.

En Twitter le han dado ‘palo’ a J Balvin luego de que se viralizara el mensaje. El cantante salió a defender la necesaria presencia del reguetón en el evento, «Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE», escribió el artista.

Y es que a los internautas les quedó ‘sonando’ lo que Residente sobre Balvin.

«Tienes que entender, José… Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín», dijo ‘Residente’.

Por lo que no dudaron en sacarle memes a las palabras del cantante puertorriqueño.

Memes de J Balvin vendiendo Hot Dogs

J Balvin vendiendo en su carrito de hot dogs pic.twitter.com/Pu9VXwfI72 — Walter Vides (@WalterVides333) September 30, 2021

El del carrito de Hot dogs en este momento. pic.twitter.com/5fBUxHCsjx — Tυɾɾóɳ (@He__dicho) September 30, 2021

“Y no me malinterpretes, José, a todo el mundo le gustan los hotdogs” pic.twitter.com/ZdJ76Cw7pc — Mario (@afromariojs) September 30, 2021

Ella es la que me vende los hotdogs en Rio: https://t.co/buzkC8GCXB — (@geraldito08) September 30, 2021

“A ver Jose, cómo te explico, tu música es como carrito de Hot Dogs, que a todo el mundo le gusta, pero cuando quieren comer bien van a un restaurante” pic.twitter.com/K20GwBb2G9 — Carlos C. (@carlos14c_) September 30, 2021

J Balvin según #Residente.

"Tienes que montar un restaurante en vez de seguír vendiendo Hot Dogs" pic.twitter.com/FulR5oWj5b — Alberto Díaz (@AlbertoDiazCOL) September 30, 2021

Por aquí en los hot dogs @JBALVIN síganse están de puta madre #residente pic.twitter.com/fuNHuNHXoi — Mauricio Álvarez (@andresmauro1234) September 30, 2021