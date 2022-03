[VIDEO] J Balvin respondió a las criticas de su presentación en el Estéreo Picnic

Desde este fin de semana se ha estado hablando en las redes sociales sobre la presentación del artista paisa J Balvin en el Festival Estéreo Picnic que se llevó a cabo en Bogotá. Al parecer, el show no fue del agrado de muchos pero el artista habló ante las criticas.

La presentación de J Balvin tenía en expectativas a los asistentes de FEP, pues como bien se sabe, el cantante siempre lleva un show muy colorido y alegre, pero parece ser que para está ocasión no fue así.

El pasado sábado 26 de marzo @JBALVIN cerró la tarima principal del FEP. Un show que no cumplió con la alta expectativa. Monótono (como el reguetón), un Balvin más en rol de buen animador que cantante. Al que le gusta, le sabe y para mí estuvo más bien insípido. pic.twitter.com/lYEypyi25W

Me disculpan pues, pero ese show de J Balvin es lo más flojo que he visto en el FEP. No te canta una entera y encima esconde a la banda y al DJ en las esquinas. Un ego gigante para un personaje que se veía mínimo en frente de esas tres pantallas del escenario.

— Esteban Dávila Náder (@EstebanDN) March 27, 2022