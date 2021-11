¡Se depachó! J Balvin responde fuertemente criticas a Karol G

En la más reciente publicación de J Balvin está la fotografía que se plasmó en la gira de Karol G, pero lo que llamó la atención fue que el paisa se despachó con un seguidor que hizo un comentario.

No hay dudas de que ‘La Bichota’ es una de las reinas de la música urbana y el reggaetón y para demostrarlo una vez más J Balvin decidió dedicarle un post en sus redes sociales donde se lee: «Orgulloso de ti @karolg el sacrificio siempre tiene su RECOMPENSA HERMANA MÍA !!!! Love u !!!! Colombia Gang – Latino Gang».

Sin embargo, uno de los seguidores del cantante escribió en la publicación: «¿Y cuál fue el sacrificio?», a lo que Balvin le respondió: «Trabajar un millón de veces más que tú, por eso NO INSPIRAS AL MUNDO y no andar como tú que no tienes vida sino para criticar. BUEN DÍA Y A TRABAJAR, si es que trabajas», respondió el artista.

Karol G y J Balvin tienen una amistad desde jóvenes.

«Ah pero con René se quedó callado», «Cero contundente, cero inteligente, la persona solo hizo una pregunta y su respuesta fue grosera», «Excelente respuesta, gente metida y sapa», son algunos de los comentarios que se leen ante la respuesta de J Balvin.

