¡Ajue! J Balvin tiene reservado el MAMM para celebrar como se debe su cumpleaños 38

J Balvin cumplió 38 años este 7 de mayo, y aunque ya había celebrado su cumpleaños ese fin de semana en Miami, el paisa lo celebrará este sábado 13 por lo alto en su ciudad natal, Medellín.

Y este gran evento, no se dará en su lujosa casa, ni tampoco en una finca, pues su cumpleaños será celebrado en un punto muy central y querido de la ciudad.

Según información recopilada, J Balvin alquiló la plazoleta y el quinto piso del Museo de Arte Moderno de Medellín para celebrar su cumpleaños.

Pero, no se emocionen, pues claramente su cumpleaños no es público y se cree que la fiesta no será multitudinaria, pues se calcula que tendrá entre cien y ciento cincuenta invitados.

Como una confirmación “reservada” de esto en redes sociales del MAMM publicó que este sábado 13, no podrá ingresar a las salas de exposiciones ni al cine del museo.

