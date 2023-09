VIDEO: Se gozan a J Balvin por look vaquero «José dónde dejó el caballo»

En redes sociales J Balvin salió con un look muy «vaquero» que en una historia se lo gozan por tan peculiar atuendo.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

J Balvin siempre sorprende y tiene un gran sentido del humor por lo que esta vez no pasó desapercibido en una de sus historias cuando al estilo de «Woody» el Sheriff de Toy Story, salió de botas y sombrero a la calle muy de mañana. Uno de sus amigos y que hacen parte del Staff del cantante, inicia una burla en un video al preguntarle con un «!Ooe¡ José» qué donde dejó el caballo y este le responde con su gran personalidad que «tenía una cabalgata a las nueve de la mañana y también voy para discoteca» a lo que se escuchan risas… y en la historia de sus redes él etiqueta con dos mensajes: «Cuando vas a montar a caballo en la mañana y sales después para la discoteca» y en inglés escribe «When U take a Horse To The Club Inteads of Uber» (Cuando llevas un caballo al club en lugar de Uber).

J BALVIN LOOK VAQUERO E HISTORIA

Sigue más noticias de entretenimiento.