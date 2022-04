[VIDEO] «Lo consideraba pana» J Balvin le respondió a Residente en plena entrevista

in

Desde hace algunos meses se conoce la pelea entre el cantante J Balvin y el puertorriqueño Residente, ambos son de los artistas más representativos de la industria musical y por eso, la relevancia de su discordia ha estado entre los escándalos más sonados.

Ahora, con nuevo enfrentamiento luego que Residente le ‘tirara’ a J Balvin en una de sus sesiones con el productor Bizarap, el colombiano fue entrevistado y allí habló sobre este tema.

También le puede interesar…

J Balvin explicó algunos detalles de lo que fue su discusión con el exintegrante de Calle 13 y también habló sobre los premios Grammy y el futuro del género urbano en la industria musical.

J Balvin habló de residente.

«Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió. Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos», dijo el intérprete de ‘No es justo’ sobre la polémica que protagonizó.

El artista antioqueño manifestó que los escándalos son parte del día a día que tiene que vivir como figura pública y afirmó que sabe cómo lidiar con este tipo de asuntos.

Para leer más noticias, clic aquí.