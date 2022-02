J Balvin en una camilla y con suero, el cantante explicó porque estuvo en un hospital

Si bien se sabe que Alba Mery Balvin, la mamá de J Balvin se encuentra n una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde la semana pasada a causa del covid-19, el cantante fue quien alertó a sus seguidores apareciendo en sus historias de Instagram desde una camilla y con suero.

El artista colombiano se mostró en una camilla y canalizado, mientras lo trasladaban a otro lugar, imagen que causó preocupación en las redes sociales. Balvin dijo «Esta semana sí ha sido negra».

J Balvin preocupó a los seguidores con una historia de Instagram.

Dos horas más tarde, Jose hizo una nueva publicación y en esta se mostró nuevamente junto a la cama de su madre. «Una noche más. Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando por algo parecido», escribió J Balvin.

Luego, J Balvin explicó lo sucedido: «Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero. Estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave”, explicó Balvin en sus historias. Para finalizar, añadió que estaba bien y que “aquí lo que importa es mi mamá. Gracias a todos»

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…