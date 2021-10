VIDEO: «Esto no hace parte de lo que siempre he expresado» J Balvin sobre la canción ‘Perra’

Luego de toda la polémica que se desató en redes sociales por la canción ‘Perra’, el artista e intérprete J Balvin se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, el paisa publicó unas historias donde pidió disculpas. «Vengo a hablarles del video de ‘Perra’, primero quiero ofrecerle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra».

Asimismo, el artista manifestó que esto no hace parte de sus ideologías. «Esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración», dijo J Balvin.

Según indicó, siempre le ha gustado apoyar nuevos talentos refiriéndose a la autora de la canción ‘Perra’. «Siempre me ha gustado apoyar a los nuevo talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya a su gente, su comunidad y también empodera a la mujer».

J Balvin explicó que decidió salir a hablar del tema por las incesantes críticas que ha recibido. «Cómo forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días, y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí dando la cara y hablando al respecto».

Finalmente, el intérprete de ‘Ay Vamos’, le pidió disculpas a su mamá, quien también se pronunció en su momento por el video. «Madre también discúlpame».

Esto dijo J Balvin sobre el video de ‘Perra’

