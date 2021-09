“Donde mi mamá me vea así me da una pela”, J Balvin a cantante que mostró fajos de billetes

El comentario del cantante colombiano J Balvin generó miles de reacciones. Balvin reaccionó a la fotografía de Emanuel Herrera Batista, artista conocido como ‘El Alfa’, tras mostrar fajos de billetes.

“130K la mitad de un show no me cabe en un brazo. Motívate, tu también puedes”, así describió una publicación El Alfa, un reguetonero dominicano que presumió un fajo de billetes de dólar como resultado de la ganancia de uno de sus show en Estados Unidos.

Por lo que J Balvin publicó un comentario gracioso para muchos, pero con el que pretendía bajarle los humos al cantante. “Donde mi mamá me vea con una foto así me deja de hablar y me da una pela”, comentó el cantante paisa.

El comentario de Balvin generó cientos de mensajes de apoyo por su humidad, «J Balvin, tu madre te ha educado muy bien», «La humildad siempre va por delante de todo», «Tú eres humilde», son algunos de los comentarios que se pueden leer. Pero no faltó quien afirmara que el artista muestra sus fajos de dinero en lujosos objetos, como cadenas, dientes de oro y otros opulencias.

