J Balvin bienvenida a la navidad con canción de amor y perdón en el show más visto de los Estados Unidos lanzando «Amigos».

El 2023 es otro año de alegrías para J Balvin quien sigue siendo un gran referente de la música urbana. Su paso por The Tonight Show presentado por Jimmy Fallon en esta navidad fue especial. Habló de Medellín, sobre su gente, lo que representa «jugando con el presentador» con palabras y frases en español al decirle «recuerdas como crecimos jugando fútbol. Entre otras historias que el presentador solo atibana a decir «si si» y lo más divertido fue cuando Balvin le dijo a Fallon «me debes un millón de dólares». Él no comprendió y fue el público que le tradujo. Luego Balvin recibió por parte del mismo, elogios por los tenis «Sunset Medellín» Jordan y le mostró que en Miami el basquebolista los usaba y el cantante paisa no se dio cuenta. Presentaron a Río con el video del lanzamiento de la gira 2024. Luego vino hablar de «Amigos» el tema con que le da la bienvenida la Navidad y despide el 2023. El video es una refrencia a Leo Di Caprio y una de sus películas «El Renacido». El tema es una canción de amor y perdón con «tusa» de despecho romántico pero muy urbano.

J BALVIN THE TONIGHT SHOW



J BALVIN ESTRENO «AMIGOS» BIENVENIDA LA NAVIDAD



