Criticas a J Balvin tras respuestas ‘agresivas’ a sus seguidores

J Balvin es uno de los artistas más conocidos del momento, ahora en las redes lo atacan por responder algunos comentarios de sus seguidores con tono ‘grosero’ en sus publicaciones.

Junto a un carrusel de tres fotografías que compartió el cantante en su Instagram se lee «Paz en la tierra», algunos de sus seguidores decidieron dejar sus comentarios, uno de ellos: «Transmites de todo menos paz».

El artista no esperó y le respondió: «Y tú, ¿Quién eres, el mediador de transmisor de qué? Ah, sí el transmite que no tiene vida propia, entonces te toca buscar cómo tirar tus inseguridades a mí. NORMAL. Ya me acostumbré, pero sería bueno que duermas un par de años», esta misma respuesta fue eliminada a los minutos.

Hace algunos días, el cantante también entró en defensa de su colega Karol G, con quien posteó una fotografía y en una situación similar, Balvin arremetió agresivamente.

J Balvin cuenta con más de 50 millones de seguidores en sus redes sociales.

El q se despertó tranquilo es JBalvin pic.twitter.com/xc9hxBx6oz — A H I N A R A X (@ahinarax) November 7, 2021

Denle una valeriana a J Balvin que está con los nervios de punta pic.twitter.com/gze1fXXNgY — bluuue ☀️ (@blue__solar) November 7, 2021

