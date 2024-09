Iván Name Vásquez, presidente del Congreso de la República, 24 horas después de ser señalado por el presidente Petro de pretender hundir la reforma pensional, respondió las palabras del Jefe de Estado al señalar que la independencia y la autonomía del Congreso exige respeto.

La víspera, al dar posesión a Gustavo Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, el primer mandatario señaló que “el Congreso de la república, a través de su Presidente, se jacta de no aprobar el proyecto (reforma pensional), como si así el congreso demuestra su independencia”, lo que no cayó bien en el legislativo y en la presidencia del Senado.

Al respecto, Name aseguró que no es advenedizo del presidencialismo ni invasor del fuero de los congresistas que en su leal saber y entender aprobarán o negarán las reformas, pero que jamás pondrá en tela de juicio la dignidad del Congreso, para la que exigió respeto.

“Debo aclarar que nunca he pretendido, jamás podría yo arrogarme una decisión que es de ustedes frente a la reforma, a este Congreso no le pesa una soga del presidencialismo en el cuello, pedimos independencia y respeto, ojalá no haya intervención de otras ramas del poder público, lo que pido es respeto por el Congreso, tenemos un momento de reflexión y dignidad con nosotros mismos, sobre lo que va a hacer y decidir, ojalá no haya intervención del Gobierno ofreciendo, quitando o poniendo, como suele suceder en el presidencialismo”, enfatizó el presidente del Senado, Iván Name Vásquez.

