Durante la Audiencia de Regiones Autonómicas realizada en Medellín, el presidente del Senado, Iván Name, aseguró que Antioquia es precursora del federalismo y que cincuenta años después el sentir es nacional.

El Senador asegura que buscan reeditar el modelo de autonomías regionales o el neofederalismo, en busca de una nueva forma de decidir para salir del atraso, la pobreza y la guerra.

“Hace 70 años hubo un grito de Antioquia, cuando planteó la Antioquia Federal, incomprendida por los colombianos de entonces, pero han pasado ya más de 50 años y nos hemos propuesto reeditar en el pensamiento de los colombianos, el modelo de autonomías regionales o neofederalismo en búsqueda de una nueva forma de vivir, de decidir”, inició diciendo Name a la prensa.

“¿Dónde está la razón del atraso nuestro? el atraso nuestro es el modelo geopolítico centralista que viene desde Simón Bolívar, nuestro problema es fundamentalmente un problema desde la fundación”, aseguró el Senador.

La iniciativa de Iván Name sobre Audiencias de Regiones Autonómicas

Desde la Presidencia de esta corporación, el congresista ha impulsado la iniciativa desde estas audiencias descentralizadas, de las cuales ya se han realizado dos, en Barranquilla y Bucaramanga.

“Hemos venido hoy a reiterarle a Antioquia que ese viejo anhelo de los paisas ya es nacional porque la única manera de salir de la guerra es derrotando sus factores, que es el atraso y la pobreza y el centralismo es lo que nos ha generado atraso pobreza y guerra”, agregó.

Al final, el presidente del Senado resumió lo que sería su discurso a los asistentes a la audiencia, para caminar en la misma dirección, hacia el cambio de modelo de la administración del país desde las regiones.

«Safemonos de la resignación y marchemos juntos, Antioquia y los colombianos en la búsqueda de un porvenir para nuestros hijos puedan nacer y prosperar en la paz, y no como nosotros que al ritmo que vamos mirando la tarde habremos nacido y habremos de morir en la guerra porque no hemos sido capaces de cambiar el viejo vestido centralista a nuestro país que ya lleva 200 años, sí en democracia, pero en un modelo equivocado de la administración de sus decisiones. Autonomía regional es la salida del laberinto que nos ha llevado a la guerra y que no nos deja salir de la pobreza y el atraso”.

La audiencia se realiza desde las 8:30 de la mañana del jueves 14 de marzo en el centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín, e irá hasta las 5:00 de la tarde.

