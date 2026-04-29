Resumen: Las autoridades lograron evitar lo que habría sido una masacre en el suroccidente del país. En las últimas horas, las Fuerzas Militares hallaron y destruyeron un poderoso artefacto explosivo que había sido instalado en pleno paso de la población civil en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, Cauca.

¡«Ivan Mordisco» no respeta ni la vida de los niños! Ejército destruyó 20 kilos de explosivos en El Plateado instalados en zona transitada por menores

Minuto30.com .- Las autoridades lograron evitar lo que habría sido una masacre en el suroccidente del país. En las últimas horas, las Fuerzas Militares hallaron y destruyeron un poderoso artefacto explosivo que había sido instalado en pleno paso de la población civil en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, Cauca.

Acá los detalles de esta operación que salvó la vida de decenas de campesinos y que representa un nuevo golpe contra el accionar terrorista de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

20 kilos de muerte en el camino

La macabra trampa fue descubierta gracias a las labores de inteligencia de las tropas en el terreno. De acuerdo con el reporte oficial de la Tercera División del Ejército Nacional, los criminales instalaron un artefacto cargado con aproximadamente 20 kilogramos de pentolita, un explosivo de altísimo poder destructivo.

Lo más indignante del hallazgo es el lugar elegido por los terroristas para ocultar la carga: un punto de tránsito frecuente utilizado diariamente por campesinos, mujeres y niños de la región. De haber sido activado, el saldo de víctimas fatales y mutilados habría sido catastrófico para la comunidad de El Plateado.

Operación conjunta contra la estructura ‘Carlos Patiño’

Este contundente resultado operacional no fue producto del azar. La neutralización del explosivo fue el resultado de un trabajo milimétrico y articulado entre:

La Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 del Ejército Nacional.

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La Policía Nacional.

Según las autoridades, la autoría de este intento de atentado recae directamente sobre la estructura residual ‘Carlos Patiño’, facción disidente de las FARC que opera bajo las órdenes del cabecilla alias ‘Iván Mordisco’ y que busca sembrar el terror para mantener el control territorial y proteger sus rutas de narcotráfico.

Control continuo en el Cañón del Micay

Tras la detonación controlada del artefacto y el aseguramiento del área, el Ejército Nacional envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de la región.

Las tropas confirmaron que mantendrán su presencia ofensiva y preventiva en el estratégico Cañón del Micay. El objetivo de las Fuerzas Militares es seguir neutralizando las amenazas de estos grupos armados organizados y garantizar la protección de la vida y los derechos de la población civil en esta convulsa zona del departamento del Cauca.