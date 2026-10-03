Resumen: Un informe de inteligencia revela que Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, estaría acorralado en el arco minero del Orinoco y con graves problemas de salud.

Acorralado y en crisis: lo que revela un informe de inteligencia sobre Iván Márquez

Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, estaría acorralado, escondido y con graves problemas de salud. Así lo revela un informe de inteligencia, que detalla los seguimientos que se le hacían al exnegociador de paz.

El documento señala que el atentado que sufrió en 2022 le dejó amputaciones en el rostro y en las extremidades superiores, además de complicaciones cerebrales. Durante sus tratamientos, asistidos desde guarniciones militares de Venezuela, habría presentado episodios de delirio, alucinaciones y crisis psicóticas, nerviosas y emocionales.

Según los informes, su compañera sentimental, Gladys Amparo Jiménez, alias ‘Maritza Suárez’, ocultaba esos episodios para evitar inconformidades dentro de la estructura.

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De acuerdo con inteligencia, Iván Márquez estaría escondido en el arco minero del Orinoco, bajo la protección de Géner García Molina, alias ‘John 40’, el cabecilla con mayor poder financiero de la organización.

Allí, ahora sería perseguido por las Fuerzas Armadas venezolanas, que dejaron de ser su refugio tras la caída de Nicolás Maduro, extraditado a Estados Unidos el 3 de enero de este año.

El informe también indica que perdió zonas estratégicas en la frontera y corredores del narcotráfico en Cesar, La Guajira, Arauca, Vichada y Guainía.

La desconfianza del cabecilla sería tal que, según la información recogida, habría ordenado el asesinato de ocho personas de su círculo más cercano por temor a ser entregado. Por su captura se ofrecen recompensas de $5 millones de dólares por parte de Estados Unidos (17.000 millones de pesos) y $5.000 millones de pesos del Gobierno colombiano.

Tras la operación en la que cayó Robinson Gutiérrez, uno de los cabecillas de la Segunda Marquetalia, el presidente Abelardo De La Espriella fue claro: «Vamos por el jefe de la banda, Iván Márquez». Una advertencia que, según la inteligencia, el cabecilla conoce bien.

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