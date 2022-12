[VIDEO] «Un texto que escribí hace 10 años»: Iván Lalinde recordó a su mamá fallecida

El presentador Iván Lalinde recordó a su madre fallecida con un texto que escribió hace 10 años, al parecer estaba guardado para su madre; “Doña Tere”, como era conocida en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Iván Lalinde se despidió de su mamá a los 92 años, Teresa Gallego, como era su nombre, vivía en Medellín. Hasta donde llegaba el presentador a pasar sus días de descanso.

“Bueno, por estos días imagínense la pensadera y me vine por acá a uno de los sitios que me dan tranquilidad en la vida: al mar. Me encontré un texto que le escribí a mi mamá en el día de la madre hace como 10 años en 2012 y me encantó y creo que aquí he dicho muchas cosas en las que he pensado, no he escrito nada, por estos días me he dedicado a pensar, a ver fotos a ver videos a recordar cosas bonitas. He llorado, he llorado mucho, pero con satisfacción porque se dio amor, se recibió amor y todavía queda mucho amor para dar”, dijo el presentador al iniciar el video.

“Este texto me parece que resume mucho lo que significa esa señora para mí”, expresó Iván Lalinde, quien dejó ver como fue el primer viaje de su madre junto a él.

