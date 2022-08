El presentador colombiano Iván Lalinde mostró algo que hizo con sus gatos, pero en redes sociales ‘le dan palo’ por “experimento” con sus mascotas.

Por medio de sus redes sociales, Iván dejó ver lo que le compró a sus gatas: unos collares y arneses para poder controlar la ubicación de las mascotas.

“Compré dos collares para Abril y para Irene que son como unos arneses, que para poder salir con ellas más tranquilo y ponerles un localizar GPS que les compré. Pero no se aguantan el collar, no se aguantan el localizador, no quieren salir con él. Ellas son de la casa, no hay nada que hacer”, dijo Iván Lalinde.