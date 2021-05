«Sería absurdo que no se juegue la Copa América», Iván Duque

Minuto30.com- El presidente de Colombia, Iván Duque, considera que es «absurdo» pensar que la Copa América no se vaya a realizar en nuestro país, como está previsto hasta ahora.

La decisión de la Conmebol de no realizar en suelo cafetero los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, previstos para esta semana en Armenia y Pereira, hace pensar que la competencia continental entre selecciones también podría cambiar de sede.

Los partidos Independiente Santa Fe – River Plate; Atlético Nacional – Atlético Juniors; y La Equidad – Lanús, fueron reprogramados para este jueves en Paraguay.

Iván Duque cree que la pandemia tampoco será impedimento

A pesar de que el cambio de sede de los partidos de los equipos colombianos se convierten en un mal antecedente y de que la situación de orden público en el país es compleja, a Iván Duque le parece descabellado pensar en que lo Copa América no se va realizar en territorio nacional.

Y a las adversidades sociales que vive el país, se le suma el tercer pico de la pandemia que afrontan la mayoría de las ciudades que serían sede.

“En este año hemos dicho que estamos firmes y vinieron controversias. Hay que ver que la Eurocopa se jugará en los mismos tiempos con vacunas, burbujas sanitarias y demás. Sería absurdo que no se juegue la Copa América acá cuando sí se va a jugar la Eurocopa», expresó el mandatario en Mañanas Blu.

El presidente de la república siente «que las cifras epidemiológicas son similares o incluso peores allá”, por lo que lo más probable es que la competencia de selecciones se pueda hacer.

Duque destacó el buen manejo de protocolos en el FPC

Iván Duque también considera que el antecedente del manejo de los protocolos de bioseguridad en el fútbol profesional colombiano ha sido muy bueno y este se puede aplicar en la Copa América.

“Se han jugado los torneos locales en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, sin problemas, ya tenemos experiencia en los protocolos», agregó el mandatario.

Para el presidente solo hay un tema por analizar y este también está casi definido.

«Lo que estaba por definirse era si se hacía con Argentina o no, yo he dicho que un mensaje muy bonito es hacerla los dos. Lo que me ha transmitido el ministro Lucena es que la Copa se va a hacer y se hará en los dos países”, concluyó Iván Duque en entrevista con Blu Radio.