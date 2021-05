Iván Duque no se da por vencido en su intención de organizar la Copa América

Minuto30.com- El presidente Iván Duque no se da por vencido en su intención de que Colombia sea le sede de la próxima edición de la Copa América.

La Conmebol ya dio su negativa a la posibilidad que él y su gobierno plantearon, de aplazar la competencia, que está programada para cumplirse entre el 13 de junio y el 10 de julio del presente año.

Sin embargo, el mandatario considera que esa opción no debería descartarse por completo, dada la compleja situación que vive Argentina de cuenta de la pandemia.

Por los altos contagios de Covid-19, los argentinos comenzaron este fin de semana una cuarentena estricta de nueve días y además aplazaron para junio las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Para Iván Duque, la Confederación Sudamericana de Fútbol debía tener en cuenta este contexto y replantear las fechas de la Copa América, que de hecho ya fue postergada un año de cuenta de la pandemia.

“Esta reflexión también la tienen que hacer la Conmebol. No es que nos la hayan quitado, porque también la Conmebol debe hacer una deliberación en su Comité Ejecutivo y decir si está dispuesto a que se haga un torneo en un país que también está en una situación compleja por la pandemia o por si lo contrario se puede buscar un periodo más extendido donde pudiéramos estar los países originales”, expresó el presidente en entrevista con Red + Noticias.

Iván Duque pide quitarle el enfoque político a la Copa

El dirigente subrayó que “esto no se puede ver con enfoque político, cuando yo llegué a la presidencia, me llamaron un día los dirigentes de la FCF y me dijeron ‘presidente, ayúdenos para que nosotros seamos sede de la Copa América en el año 2020’. Ayudé para conseguir la Copa”

El mandatario recordó que fueron varios los acercamientos diplomáticos que él hizo, pero motivado por la Federación Colombiana de Fútbol.

“Después me dijeron ‘hable con el presidente Macri para que podamos tener la final en Colombia’. Logramos la final para Colombia. Teníamos la Copa el año pasado, vino el covid-19. Se pospuso para este año”, explicó.

Aplazar la Copa América podría ser beneficioso para todos

Duque no tiene duda alguna, que si la Copa América se aplaza algunos meses será aún mejor, pues incluso podría haber presencia de público en las tribunas.

“En este año tenemos una coyuntura, estamos viendo una situación de Covid en Sudamérica compleja, hemos tenido picos y con las aglomeraciones podríamos tener un pico dentro del mismo tercer pico. Nosotros planteamos que, si lo que se busca es que esto tenga presencia de espectadores y que sea un evento de gran despliegue, pues estamos avanzando casi que en simultanea Colombia y Argentina, en un proceso de vacunación», expresó.

El presidente pronóstica que “hacia el mes de noviembre podríamos tener aforos de más del 50%. Nosotros lo planteamos porque tiene más beneficios económicos, en turismo, en empleo y en medios”, subrayó.

Por ahora la Conmebol no confirma si Argentina será la única nación que organizará la competencia, o si se añadirá como sedes a Uruguay, Chile y/o Paraguay, como se especula.

Por: @Jaider_Escobar