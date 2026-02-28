Menú Últimas noticias
    Fue visto por ultima vez en el barrio Nueva Jerusalén, Bello

    Publicado por: Juan Manuel

    Iván Darío Mesa desapareció en Bello

    Iván Darío Mesa Tamayo es un hombre colombiano de 35 años, de sexo e identidad de género masculino. Tiene piel morena, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura, es cejón, lleva barba abundante y tiene el cabello corto, liso y de color negro.

    Al momento de su desaparición no se tiene información clara sobre las prendas de vestir que llevaba, excepto que usaba tenis blancos con rayas negras marca Adidas. No se recuerdan otros detalles relacionados con su vestimenta.

    La desaparición ocurrió el 21 de febrero de 2026 en el municipio de Bello, específicamente en el barrio Nueva Jerusalén. Desde esa fecha no se tiene conocimiento sobre su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


