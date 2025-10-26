Minuto30.com .- El conteo de la Registraduría, con el boletín 25, arroja resultados significativos tras superar la barrera de los 2 millones de votos. Con 18.331 mesas procesadas, se consolida la tendencia de un claro líder en las elecciones internas del Pacto Histórico, marcando una ventaja decisiva sobre sus contendores.

Iván Cepeda se posiciona como el candidato más votado con una amplia diferencia. El líder obtuvo 1.186.095 votos, lo que representa el 64.71% del total de sufragios válidos contados hasta el momento.

La exministra de salud, Carolina Corcho, se ubica en el segundo lugar. La candidata alcanzó 536.286 votos, representando el 29.25% del total. La diferencia entre el primer y segundo puesto supera los 600.000 votos.

Los datos generales del boletín reflejan una alta participación en el proceso. El total de votos contabilizados en el boletín 25 asciende a 2.103.268.

En cuanto a la calidad del sufragio, la Registraduría reporta un número considerable de votos que no fueron válidos, los cuales suman 270.401; 164.348 votos no marcados y 106.053 votos nulos.

