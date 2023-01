Iván Calderón, ex de Paola Jara, está soltero, pero le llueven los mensajes de amor

in

El compositor Iván Calderón, recién salió de UCI y está mostrando una rápida mejoría, y cómo no estarlo si para su fortuna cientos de fanáticos le envían aliento y varias personas cercanas lo llenan de mucho amor.

Sus hijos no lo han desamparado, su hija Liliana por ejemplo, ha estado todo el tiempo acompañándolo y recientemente compartió un sentido mensaje en redes muy llenas de amor.

“Eres el motor, la luz y alegría de nuestras vidas. Fuerza, amor mío. Tú puedes con todo. Bendito Dios. Toda la gloria y honor sea para ti”, escribió la joven en sus historias de Instagram.

La familia Calderón es grande y aunque todos se han manifestado por esta situación, algunos tienen sus cuentas de redes sociales privadas.

Eso sí, hasta el momento, sigue pareciendo que Iván está soltero, pues no se ha sabido nada de Hanna, esa mujer que hasta hace unos años, parecía y se especulaba era la nueva dueña de su corazón, y pues la mujer que muchos mencionan; su ex, Paola Jara, tampoco se ha pronunciado, bueno, al menos no públicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andres Calderon (@ivanandrescalderon_)

Vea más noticias de entretenimiento