Resumen: El fenómeno podrá ser apreciado desde cualquier región del país en la medida en que el clima lo permita. Los horarios proyectados establecidos que la fase penumbral iniciará a las 8:23 pm

¡No se lo pierda! El ITM liderará jornada y transmisión nacional del eclipse parcial de Luna del 27 de agosto: enlace

Durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, Colombia será testigo de un impresionante eclipse parcial de Luna que cubrirá el 94% de la superficie lunar. Con motivo de este relevante evento astronómico, el Observatorio Astronómico de la Institución Universitaria ITM, en alianza estratégica con la Red de Astronomía de Colombia, desplegará una transmisión de alcance nacional. Esta emisión especial integrará señales en vivo, análisis científicos y experiencias de observación guiadas desde diversos puntos geográficos del territorio colombiano.

En Medellín, el ITM ha dispuesto una completa agenda presencial abierta a toda la ciudadanía en la terraza de su Observatorio Astronómico, ubicado en el campus Fraternidad. La jornada pedagógica y de avistamiento se desarrollará entre las 8:00 pm y la medianoche con acceso totalmente gratuito. Es importante señalar que la observación detallada mediante telescopios e instrumentos ópticos especializados estará supervisada a las condiciones de nubosidad y visibilidad atmosférica de la noche.

El fenómeno podrá ser apreciado desde cualquier región del país en la medida en que el clima lo permita. Los horarios proyectados establecidos que la fase penumbral iniciará a las 8:23 pm, el eclipse parcial comenzará formalmente a las 9:33 pm, alcanzando su punto máximo de alineación a las 11:12 pm, para concluir la fase parcial hacia las 12:51 am. La información técnica sobre su desarrollo y visibilidad en tiempo real puede consultarse a través de la plataforma especializada Timeanddate.

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno lunar es totalmente seguro para la visión humana y no requiere el uso de filtros ni gafas protectoras. Podrás disfrutarse de una vista sencilla desde cualquier espacio al aire libre, aunque el empleo de binoculares o instrumentos astronómicos potenciará la nitidez de la experiencia.

Quienes deseen seguir la divulgación científica desde casa podrán conectarse gratuitamente a la transmisión oficial a partir de las 8:00 pm a través del canal institucional de YouTube en el enlace:

https://www.youtube.com/live/-c6KXHcyZd0?si=ml7kaDIXd2WDwgPQ