Resumen: Los primeros prototipos funcionales ya se encuentran completamente construidos en el Laboratorio de Diseño del campus Robledo

ITM lidera el ensamblaje y la producción de los módulos humanitarios

Frente a las complejas afectaciones provocadas por el sismo del pasado 10 de agosto, la Institución Universitaria ITM, a través de su Centro de Proyección Social y el Departamento de Diseño, hace un llamado al sector empresarial, gremios, industrias y donantes particulares para sumar esfuerzos en la atención de las comunidades damnificadas.

La iniciativa busca recolectar materia prima e insumos indispensables para la producción masiva de soluciones técnicas humanitarias diseñadas para dignificar la vida en los albergues temporales. Tras un diagnóstico en los territorios impactados, la academia identificó tres crisis urgentes: la falta de infraestructura sanitaria adecuada, el deterioro rápido de los sistemas de descanso por la humedad del suelo y los riesgos en la seguridad alimentaria a mediano plazo.

Para mitigarlas, el ITM diseñó e implementó tres prototipos: sanitarios secos portátiles para frenar brotes de salubridad; camas plegables elevadas que aíslan a las colchonetas del agua y el desgaste; y un sistema de procesamiento y envasado de conservas de frutas y vegetales para complementar la nutrición de niños y adultos.

“En el ITM entendemos la responsabilidad social no como un discurso, sino como una acción concreta que transforma realidades. Ante esta emergencia, no podíamos ser indiferentes, pusimos todo el talento de nuestros docentes, estudiantes y laboratorios de investigación al servicio de quienes más lo necesitan. A través de la innovación aplicada, diseñamos prototipos reales para dignificar la vida en los albergues”, manifestó la jefa de Proyección Social del ITM, Melissa Algarra.

La estrategia se apoya en una red de solidaridad institucional. A través de la Convocatoria de Voluntariado ITM, un equipo capacitado de docentes y estudiantes de diversas facultades asumirá la construcción, ensamblaje y preparación operativa de los módulos en las instalaciones de la institución.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los primeros prototipos funcionales ya se encuentran completamente construidos en el Laboratorio de Diseño del campus Robledo, listos para servir como modelo de producción, tan pronto como se consolide el acopio de los insumos requeridos.

“Establecimos una alianza institucional para estructurar cuatro líneas de ayuda. Las dos primeras, a las que estamos convocando actualmente, se enfocan en la donación de insumos como madera y lonas para la construcción de prototipos.

Asimismo, avanzamos en el procesamiento y deshidratación de frutas y verduras con el fin de brindar alternativas alimentarias a la comunidad”, explicó la jefa del Departamento de Diseño del ITM, Erika Solange Imbett Vargas.

Para concretar el despacho de esta ayuda técnica a las regiones afectadas, el ITM invita a las empresas a aportar materiales clave como tableros RH, madera tipo listón pino, herrajes, lonas plásticas, productos para la preparación de conservas (limón, vinagre, azúcar) y frascos de vidrio. Las donaciones serán recibidas directamente en el espacio de acopio habilitado en el campus Robledo.

Las empresas, entidades y donantes interesados en sumarse a esta causa pueden comunicarse de forma directa, únicamente a través de la línea de WhatsApp 300 846 7708.