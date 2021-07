Italia y España se enfrentarán en la semifinal de la Eurocopa

Italia y España se convirtieron en los primeros semifinalistas de la Eurocopa 2021, tras superar este jueves a sus respectivos rivales.

Italianos y españoles se medirán entre sí el próximo martes, en busca de un cupo en la final.

El equipo ibérico derrotó a Suiza en lanzamientos desde el punto penal, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Entre tanto, ‘La Squadra Azzurra’ superó 2-1 a Bélgica, una de las favoritas a quedarse con el título.

Mañana se cumplirán los dos partidos restantes de cuartos de final.

🇮🇹 Italy see off Belgium to book a semi-final date with Spain! 👏👏👏 #EURO2020

🇪🇸 Spain will play Belgium or Italy for a place in the #EURO2020 final!

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021