Italia anunció el «pasaporte de salud» y salen a las calles para protestar

Las autoridades de Italia anunciaron este jueves 22 de julio que a partir del 6 de agosto será necesario el pasaporte sanitario para sentarse en el interior de los bares y restaurantes, pero no en la barra o en terrazas.

El gobierno italiano ha dado luz verde a un decreto para exigir el certificado COVID para acceder al interior de espacios públicos como bares, restaurantes, cines, estadios o teatros.

“Extender el uso del certificado verde no es arbitrario, sino una condición para tener abiertas las actividades económicas”, expresó el expresidente del Banco Central Europeo.

La medida entrará en vigor el 6 de agosto y se aplicará también para entrar a gimnasios, museos, piscinas, eventos, parques recreativos, espectáculos deportivos y musicales.

Luego de que dieran a conocer la noticia, cientos de personas salieron a las calles para protestar por la medida tomada por el gobierno en medio de la pandemia, y es que en Italia han decidido prorrogar el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre.

🚨🚨Itália 🇮🇹: Tão logo o governo italiano anunciou a introdução do “passaporte sanitário” as pessoas foram às ruas protestar.

As imagens abaixo são de Torino agora pouco. O sentimento das ruas é de raiva pela decisão do governo. pic.twitter.com/HMiK7LQIl9

— ivan kleber (@lordivan22) July 22, 2021