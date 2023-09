Italia envía a Libia dos Hércules y un buque con equipos de apoyo y material logístico

in

Roma, 13 sep (EFE).- Italia se está movilizando para ayudar a Libia tras el paso del ciclón Daniel, que ha causado más de 6.000 muertos y 9.000 desaparecidos en la ciudad de Derna, y hoy partirán dos aviones Hércules de las Fuerzas Aéreas y un buque de la Marina con equipos de apoyo y material logístico.

Los dos C 130 J de las Fuerzas Aéreas partirán del aeropuerto militar de Pisa 2 C 130 J para transportar "personal de los cuerpos de bomberos y, en particular, de expertos en riesgos hídricos con los correspondientes equipos de apoyo y material logístico básico", explicó el ministerio italiano de Defensa.

Además, ya ha partido el buque de la Marina San Giorgio, que llegará a la zona de Derna en las próximas 24 horas "para garantizar las funciones logísticas, de mando y control, así como el apoyo médico al despliegue nacional previsto en apoyo de las poblaciones de las zonas inundadas".

"También se está considerando el despliegue del buque San Marco de la Marina, si las condiciones sobre el terreno lo requieren", se añade en la nota.

El número de fallecidos por el ciclón Daniel, que atravesó este domingo el noreste de Libia, alcanzó los 6.238 mientras los desaparecidos superaron los 9.100 sólo en la ciudad de Derna, la más afectada, según cifras provisionales de las autoridades que controlan el este del país.

Las autoridades enfrentadas del este y oeste del país, que se dividen el poder ejecutivo, pidieron este lunes a la comunidad internacional ayuda humanitaria y decretaron tres días de luto nacional en todo el territorio.

Tras azotar Grecia y Turquía, el ciclón Daniel fue degradado a tormenta subtropical el 9 de septiembre y comenzó a debilitarse este lunes cuando se dirigía hacia el vecino Egipto, según un informe del Centro Meteorológico Regional Árabe.

Por: EFE