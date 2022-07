Entre 19 al 25 de julio, Itagüí es la sede de la final del Campeonato Nacional de Fútbol Masculino 2022 categoría sub 19, organizado por la División Aficionada de Fútbol Colombiano DIFUTBOL, en el que seis equipos de diferentes partes del país disputan la copa.

Le puede interesar

Las buenas condiciones del escenario deportivo, la ubicación estratégica para una movilidad fácil y segura, entre otros atributos, son algunos de los motivos, por los cuales la Liga Antioqueña de Fútbol como equipo sede del evento y la DIFUTBOL eligieron a Itagüí para ser sede de esta final.

“Queremos agradecer en esta oportunidad a la Liga Antioqueña de Fútbol por creer en nuestro hacer, y aportar a la consolidación de Itagüí como una ciudad sede de importantes eventos y de oportunidades”, manifestó Hernán Darío Sánchez, gerente del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí.

La Alcaldía de Itagüí y el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte extienden la invitación a todos los aficionados de este deporte y a la comunidad en general a disfrutar de esta fiesta deportiva que se lleva a cabo en la cancha Juan Guillermo Uribe Isaza, ubicada en el nuevo Polideportivo Óscar López Escobar, en donde estos 6 seleccionados se miden en el terreno de juego para lograr el título del certamen.

Este evento que reúne a más de 250 deportistas, delegados y acompañantes, consolida a Itagüí como una ciudad óptima para la ejecución de importantes eventos, asimismo motiva a las nuevas generaciones a la práctica del deporte; cabe resaltar, que estos espacios propician la reactivación económica en unidades productivas hoteleras, turísticas y gastronómicas de la ciudad.

Disputadas las dos primeras fechas, la competencia volverá este viernes 22 de julio, así:

Tercera fecha. Julio 22 de 2022, viernes:

• 10:00 a.m. Caldas vs Atlántico

• 1:30 p.m. Valle vs Santander

• 3:30 p.m. Antioquia vs Cundinamarca

Cuarta fecha. Julio 23 de 2022, sábado:

• 7:00 a.m. Valle vs Caldas

• 9:00 a.m. Atlántico vs Cundinamarca

• 11:00 a.m. Antioquia vs Santander

Quinta fecha. Julio 25 de 2022, lunes:

• 10:00 a.m. Cundinamarca vs Caldas

• 1:30 p.m. Atlántico vs Santander

• 3:30 p.m. Antioquia vs Valle