Israel no gobernará Gaza en la postguerra, asegura el Ministerio de Defensa israelí

Jerusalén, 4 ene (EFE).- Israel no gobernará la Franja de Gaza una vez que haya concluido la guerra contra el grupo islamista Hamás, sino que lo hará una institución palestina, aseguró este jueves el Ministerio de Defensa israelí, contradiciendo declaraciones del primer ministro, Benjamín Netanyahu. «Hamás no gobernará Gaza, Israel no gobernará a los civiles […]