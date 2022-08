Al menos 15 muertos dejan hasta ahora el intercambio de cohetes entre Israel y la Franja de Gaza, iniciados el viernes cinco de agosto. Entre las víctimas mortales está un dirigente de la organización Yihad Islámica, quienes respondieron al ataque con más de cien cohetes Palestina.

Israel realizó dos bombardeos, con escasas horas de diferencia y estimaron que en la primera ola «murieron unas 15 personas».

Según el primer ministro israelí, Yair Lapid, la operación estaba dirigida «contra una amenaza inmediata».

Mientras que la Yihad Islámica, grupo que hace parte de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea, confirmó que murió Tayseer al Jabari ‘Abu Mahmud’, uno de sus líderes.

Además el ministro de Salud de Gaza, informó que una de las víctimas es una niña de cinco años, y hubo 55 personas heridas.

«El enemigo sionista inició esta agresión y debe prepararse a que combatamos sin tregua», declaró a la televisión libanesa desde Teherán, el secretario general de la Yihad Islámica Al-Mayadeen.

«En esta batalla no habrá líneas rojas. Tel Aviv y otras ciudades sionistas serán blanco de los misiles de la resistencia», agregó.

El primer ministro Lapid acusó a la Yihad Islámica de ser una «fuerza de apuntalamiento de Irán que busca destruir al Estado de Israel y matar a israelíes inocentes».

Esta ofensiva israelí se produjo tras la detención de un líder de la Yihad islámica, Basem Saadi, el lunes primero de agosto.

El ejército cerró todos los pasos fronterizos, bloqueando la entrada de miles de gazatíes que tienen autorización para trabajar en Israel, quien desde 2007 impuso un estricto bloqueo de la Franja de Gaza, que tiene 23 millones de habitantes, sumidos en el desempleo y la pobreza.

Gaza ha sido escenario de varias guerras entre Israel y los grupos armados palestinos, la última de ellas en mayo de 2021, que dejó un saldo de 260 muertos palestinos y 13 en Israel.

New Video: IDF of strike which killed Palestinian Islamic Jihad military commander in northern Gaza Tayseer al-Jabari pic.twitter.com/M5ut1zmcTQ

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 5, 2022