[VIDEO] ¿Otra que se fue de la Isla de los famosos?: Manuela Gómez no aguantó y lloró a los gritos

Hacer parte de la ‘Isla de los famosos’ sin lugar a duda es un reto inmenso que no todos pueden enfrentar y superar, las condiciones a las que son expuestos los famosos son extremas, por lo que sino se cuenta con el nivel y la «berraquera» lo más seguro que se tiene es la salida.

Y aunque las expectativas de los participantes eran altas, en solo el capitulo dos, Manuela Gómez y Mateo Carvajal, causaron gran decepción con su pronta e inesperada salida.

Manuela explotó y en pocas horas descubrió que este reto no era para ella, por lo que aguantar más en esas condiciones seguro terminarían destruyéndola más y hasta enfermándola.

Incontrolable se tiró al suelo al llegar a la isla y llorando a los gritos expresaba su anhelo de poder regresar a casa.

“Mi decisión está super tomada, no los quiero afectar, pero prefiero irme, antes de afectarlos por mis comportamientos, por mis actitudes, por mis palabras. Admiro a mis compañeros que todavía siguen con ganas de seguir luchando, son unos verracos, pero yo no hago parte de eso, no tengo por qué hacerme la fuerte cuando soy una floja” Dijo Manuela

