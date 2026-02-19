Isaías González desapareció en Medellín

Resumen: Isaías González Castaño, hombre colombiano de 26 años, fue reportado como desaparecido el 14 de febrero de 2026 en el sector de La Visitación, en El Poblado. Al momento de su desaparición vestía un buso blanco, pantalón jean negro y tenis de cuero negro.

Isaías González Castaño, hombre colombiano de 26 años, fue reportado como desaparecido el 14 de febrero de 2026 en el sector de La Visitación, en El Poblado. Al momento de su desaparición vestía un buso blanco, pantalón jean negro y tenis de cuero negro.

Como señales particulares, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con la imagen de un búho y la palabra “Natalia”, así como un tatuaje en el antebrazo izquierdo con una figura. Además, cuenta con un piercing en la nariz, lado derecho.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser comunicada a la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación (opción 5, opción 1) o al número de celular 318 532 44 74.

