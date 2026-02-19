Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Isaías González desapareció en Medellín

    Desapareció el 14 de febrero en el sector de La Visitación, en El Poblado

    Publicado por: Juan Manuel

    Isaías González desapareció en Medellín

    Resumen: Isaías González Castaño, hombre colombiano de 26 años, fue reportado como desaparecido el 14 de febrero de 2026 en el sector de La Visitación, en El Poblado. Al momento de su desaparición vestía un buso blanco, pantalón jean negro y tenis de cuero negro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Isaías González Castaño, hombre colombiano de 26 años, fue reportado como desaparecido el 14 de febrero de 2026 en el sector de La Visitación, en El Poblado. Al momento de su desaparición vestía un buso blanco, pantalón jean negro y tenis de cuero negro.

    Como señales particulares, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con la imagen de un búho y la palabra “Natalia”, así como un tatuaje en el antebrazo izquierdo con una figura. Además, cuenta con un piercing en la nariz, lado derecho.

    Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser comunicada a la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación (opción 5, opción 1) o al número de celular 318 532 44 74.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.