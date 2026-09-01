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    Isabella Vanegas desapareció en Medellín

    Fue vista por ultima vez el 28 de agosto, en el barrio Manrique Central

    Publicado por: Juan Manuel

    ISABELLA VANEGAS DURANGO
    Isabella Vanegas desapareció en Medellín

    Resumen: Isabella Vanegas Durango, de 18 años, es una mujer de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecida. La desaparición ocurrió el 28 de agosto de 2026, en el barrio Manrique Central de Medellín, Antioquia.

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    Isabella Vanegas Durango, de 18 años, es una mujer de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecida. La desaparición ocurrió el 28 de agosto de 2026, en el barrio Manrique Central de Medellín, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, Isabella vestía una blusa transparente de color negro, falda short negra, buso de color café claro y tenis de cuero blancos. Estas características de vestimenta pueden ser útiles para facilitar su identificación y búsqueda.

    Como señales particulares, Isabella tiene un piercing en el lado izquierdo de la nariz y una cicatriz por quemadura en la pierna derecha. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero o identificación debe ser comunicada oportunamente a las autoridades competentes.

    1 BOLETIN ISABELLA VANEGAS DURANGO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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