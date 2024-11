Isabella Santiago se pronuncia tras su salida de ‘La Casa de los Famosos Colombia’: «No ha sido fácil»

Resumen: La modelo y actriz venezolana Isabella Santiago rompió el silencio tras su inesperada eliminación del reality. A través de sus redes sociales, Santiago expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y reconoció que no ha sido fácil procesar su salida del programa. "Estoy bien amigos y público hermoso que me sigue y me está apoyando en este momento", anunció por medio de sus estados de Instagram. "No ha sido fácil", agregó, recalcando que aún se encuentra en el proceso de entender lo sucedido.