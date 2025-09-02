Isabela Ramírez desapareció en Medellín

Resumen: Isabela Ramírez Usuga desapareció el 22 de agosto de 2025, cuando tenía 20 años de edad. Fue vista por última vez en los alrededores de la Unidad Intermedia de Belén, en Medellín , Antioquia.

Isabela Ramírez Usuga desapareció el 22 de agosto de 2025, cuando tenía 20 años de edad. Fue vista por última vez en los alrededores de la Unidad Intermedia de Belén, en Medellín, Antioquia.

Entre sus señales particulares se destacan varios tatuajes: uno en el muslo derecho con la frase “UN DEMONIO”, otro en la parte anterior del antebrazo izquierdo con “UNAS LETRAS” y un tercero en el abdomen con el número “777”.

En cuanto a sus características físicas, Isabela tiene contextura delgada y piel trigueña. Su cabello es largo, liso y de color negro; su rostro es ovalado, con nariz recta, ojos grandes de color café, boca grande y labios gruesos.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes