Los representantes antioqueños en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico celebrado en Beijing, China, regresaron al país con resultados sobresalientes, destacando el notable debut de dos jóvenes promesas.

La delegación colombiana estuvo compuesta por 18 patinadores, cuatro de ellos adscritos a la Liga de Patinaje de Antioquia: la mundialista María Paulina Pérez (Senior), y los debutantes Junior Michel Upegui, Isabela Amaya y Jacobo Viera.

La grata sorpresa la dieron Isabela Amaya y Jacobo Viera al conseguir un impresionante cuarto lugar en la categoría Pareja Danza Junior.

En su primera cita mundialista, demostraron ser los mejores de su categoría en el concierto panamericano, compitiendo contra nueve parejas de países con gran tradición en el deporte, como Italia, España, Portugal, Brasil, Argentina, Francia y Estados Unidos.

La pareja antioqueña, que este año se coronó campeona en la Serie Internacional Artística y en el Campeonato Panamericano (ambos en Buenos Aires, Argentina), además de ser campeones nacionales en el Interligas, alcanzó una puntuación de 110.09.

¡Histórico debut! Isabela Amaya y Jacobo Viera, top 5 en su primer Mundial de Patinaje Artístico

Estuvieron a tan solo 87 décimas de la pareja española, integrada por Joan Jardi Marco y Lucía Camarillo (110.96), un dúo de reconocida trayectoria, lo que les permitió acariciar el podio.

El primer y segundo lugar fue para las parejas italianas de Matteo Di Nunzio y Mariaclaudia Parziale (135.51) y Alessandro Grossi y Carlotta Bruzzi (129.14).

Jacobo Viera, además, compitió en las modalidades de pareja e individual en la categoría Junior.

Este destacado resultado, sumado a la actuación de Michel Upegui, es una clara evidencia del buen proceso y el prometedor relevo generacional que se está gestando en el patinaje artístico antioqueño.

