Resumen: En la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en el Senado, la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico se autoexcluyó de la votación. Tras declararse impedida por su cercanía con una de las aspirantes, el Senado le negó la posibilidad de revertir la decisión. La ausencia de su voto es un golpe "durísimo" para el petrismo, que puede ser crucial en la apretada elección para su candidata, María Patricia Balanta.

Isabel Zuleta se «quemó» solita y le quitó un voto a Petro en la elección del nuevo magistrado

Este miércoles, 3 de septiembre, se lleva a cabo en el Senado la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en un pulso marcado entre el gobierno y la oposición, pero la senadora Isabel Zuleta habría jugado, sin querer queriendo, en contra de Petro.

Y es que la senadora había presentado un impedimento para no participar de la elección del magistrado de la Corte desde el principio de la misma.

Ella argumentó que tenía una cercanía muy grande con una de las aspirantes, y como ella hacía parte de la comisión de acreditación, en ese momento ella se declaró impedida.

Le puede interesar: Gerente de la FLA reveló cuánto pagaría de impuesto una botella de aguardiente con la reforma de Petro

En su momento, el Congreso aceptó dicho impedimento y hoy, cuando ya están los tres finalistas, Zuleta intentó que dicho impedimento se cayera, el recinto votó negativo, y se conservó, por lo que la senadora no podrá votar por María Patricia Balanta Medina, que es la ternada elegida por el Gobierno Nacional.

Que Zuleta no pueda votar es un golpe durísimo para el petrismo, pues en una votación tan apretada, que falte su voto, puede terminar siendo clave para que Gustavo Petro pierda un nuevo pulso en el Congreso.

Isabel Zuleta se ‘quemó’ solita y le quitó un voto al Pacto Histórico en la elección del nuevo magistrado