Ante la evidencia, el mandatario local fue enfático en pedir acciones judiciales inmediatas. Capturas de video

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Federico Gutiérrez, quien no tardó en calificar el acto como una "absurda inconsciencia" y un atentado contra la seguridad de los propios vecinos del sector.

«¡Irresponsables!»: Fico pide captura de sujetos que fueron grabados arrojando escombros a quebrada en Santa Cruz

Minuto30.com .- La indignación se apoderó de las redes sociales tras la difusión de un video donde se observa a varios hombres arrojando escombros y basura directamente al cauce de la Quebrada La Rosa, en el barrio Santa Cruz, nororiente de Medellín.

La denuncia, publicada inicialmente por el concejal Andrés Tobón, llegó rápidamente a ojos del alcalde Federico Gutiérrez, quien no tardó en calificar el acto como una “absurda inconsciencia” y un atentado contra la seguridad de los propios vecinos del sector.

Orden directa a la Policía y Secretaría de Seguridad

Ante la evidencia, el mandatario local fue enfático en pedir acciones judiciales inmediatas:

“Ponen en riesgo la vida de la gente. Y después dicen que por qué hay desastres con las quebradas. Le pido a la Policía Medellín y al secretario Manuel Villa que identifiquen a ese tipo y que reciba la sanción debida”, expresó Gutiérrez a través de su cuenta de X.

El riesgo latente en Santa Cruz

El arrojo de escombros en las quebradas es la principal causa de:

Taponamientos: Obstrucción de cauces que genera desbordamientos en épocas de lluvia.

Socavación: Daño a las estructuras de las viviendas aledañas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Pérdida de vidas: Emergencias que, como ha recordado el alcalde, son provocadas por la mano del hombre.

Sanciones y comparendos ambientales

Cabe recordar que, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, arrojar basura, llantas o escombros a cuerpos de agua acarrea:

Multa tipo 4: La sanción económica más alta (cerca de $1.300.000 COP).

Responsabilidad Penal: Podrían ser procesados por daños a los recursos naturales y ecocidio.