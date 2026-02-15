«¡Irresponsables!»: Fico pide captura de sujetos que fueron grabados arrojando escombros a quebrada en Santa Cruz

Resumen: Federico Gutiérrez, quien no tardó en calificar el acto como una "absurda inconsciencia" y un atentado contra la seguridad de los propios vecinos del sector.
Minuto30.com .- La indignación se apoderó de las redes sociales tras la difusión de un video donde se observa a varios hombres arrojando escombros y basura directamente al cauce de la Quebrada La Rosa, en el barrio Santa Cruz, nororiente de Medellín.
La denuncia, publicada inicialmente por el concejal Andrés Tobón, llegó rápidamente a ojos del alcalde Federico Gutiérrez, quien no tardó en calificar el acto como una “absurda inconsciencia” y un atentado contra la seguridad de los propios vecinos del sector.
Orden directa a la Policía y Secretaría de Seguridad
Ante la evidencia, el mandatario local fue enfático en pedir acciones judiciales inmediatas:
“Ponen en riesgo la vida de la gente. Y después dicen que por qué hay desastres con las quebradas. Le pido a la Policía Medellín y al secretario Manuel Villa que identifiquen a ese tipo y que reciba la sanción debida”, expresó Gutiérrez a través de su cuenta de X.
El riesgo latente en Santa Cruz
El arrojo de escombros en las quebradas es la principal causa de:
Taponamientos: Obstrucción de cauces que genera desbordamientos en épocas de lluvia.
Socavación: Daño a las estructuras de las viviendas aledañas.
Pérdida de vidas: Emergencias que, como ha recordado el alcalde, son provocadas por la mano del hombre.
Sanciones y comparendos ambientales
Cabe recordar que, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, arrojar basura, llantas o escombros a cuerpos de agua acarrea:
Multa tipo 4: La sanción económica más alta (cerca de $1.300.000 COP).
Responsabilidad Penal: Podrían ser procesados por daños a los recursos naturales y ecocidio.
Irresponsables.
Ponen en riesgo la vida de la gente.
Y después dice que porqué ha desastres con las quebradas.
Le pido a @PoliciaMedellin @PoliciaColombia @ManuelVillaMe que identifique a ese tipo y que reciba la sanción debida. https://t.co/zQlb16fkhr
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 15, 2026
