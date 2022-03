Ciudadanos reportan irregularidades en mesas de votación en el Valle de Aburrá

in

Ciudadanos reportaron en las redes sociales de Minuto30 que han vivido irregulares a los puestos de votación a los que han llegado.

Uno de los casos reportados fue en Envigado, desde allí, un ciudadano contó, «hay muchas personas no están votando debido a que sus cédulas fueron retiradas de los puntos donde normalmente votaban, no dan solución y solo te remiten a hacer trámites ante la Registraduría que no da una solución».

El ciudadano dijo que en dicho puesto de votación a varias personas les ha sucedido lo mismo y que casualmente todos han sido mayores de 35 años de edad.

Por otro lado, una ciudadana, habló las mesas del colegio Carlos Vieco en San Javier, dijo, «los jueces le preguntan a los votantes por quién van a votar solo entregan un formulario, aparte de eso los esconden debajo de los escritorios no los tienen sobre la mesa como debe ser. Y lo digo porque mi esposo y yo estamos en mesas diferentes y a él también le pasó lo mismo».

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se ha pronunciado sobre las inconsistencias reportadas por los ciudadanos.

