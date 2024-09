Bogotá, 27 nov (EFE).- La banda de heavy metal británica Iron Maiden volverá a reunir a sus seguidores colombianos en un concierto el próximo noviembre de 2024 después de 15 años desde su última visita al país y como parte de su gira 'Future Past Tour'.

El estadio El Campín sera el escenario para el regreso de la mítica banda liderada por Bruce Dickinson y Steve Harris, quienes congregaron a 40.000 personas en el parque Simón Bolívar hace 15 años con su 'Somewhere Back In Time Tour'.

"Estamos emocionados de regresar a ver a nuestros increíbles fans en Colombia y México. No hemos ido a Colombia en un buen rato, pero las veces que hemos ido ha sido realmente memorable y estamos muy complacidos de regresar", aseguró Harris, bajista de Iron Maiden.

Su llegada a Colombia será después de pasar por Ciudad de México, donde llenarán el Foro Sol.

"En este tour estaremos tocando nuevas canciones de 'Senjutsu' y 'Somewhere In Time', que muchos de nuestros fans de Latinoamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes. Entonces será una gran experiencia", agregó Harris.

Por: EFE