Resumen: El Invima emitió la alerta sanitaria 360-2026 sobre Aluvion Ultra, vendido en Instagram y TikTok sin el registro sanitario requerido como plaguicida. Lo clasificó como fraudulento, pidió suspender su uso y llamó a denunciar su comercialización. Comerciantes deben abstenerse de venderlo y las autoridades territoriales deben realizar controles.

Invima prende las alarmas: ojo con el plaguicida que se vende en redes sociales

El Invima encendió las alarmas por un producto que se ofrece en redes sociales para combatir plagas. Se trata de Aluvion Ultra, cuya venta en Colombia fue identificada como ilegal tras las verificaciones de la autoridad sanitaria. El llamado está dirigido tanto a quienes lo compraron como a los establecimientos que lo distribuyen.

La advertencia quedó consignada en la alerta sanitaria 360-2026, publicada el 27 de octubre. La entidad detectó su comercialización mediante denuncias ciudadanas y acciones de vigilancia sanitaria, y pidió a la comunidad revisar las recomendaciones antes de adquirir o seguir utilizando este artículo.

¿Por qué el Invima alertó sobre Aluvion Ultra?

Según el informe oficial, Aluvion Ultra no cuenta con registro sanitario como plaguicida de uso doméstico o de uso en salud pública, requisito necesario para comercializarlo en el territorio nacional. Por esa razón, la entidad lo clasificó como un producto fraudulento y señaló que su venta en el país es ilegal.

La ficha de la alerta tampoco reporta un titular del registro sanitario. En el apartado de lotes o seriales aparece la indicación «No aplica». La advertencia identifica el producto por su nombre y no se limita a señalar un lote particular que los consumidores deban buscar en el empaque.

Las ofertas fueron detectadas en Instagram y TikTok. La presencia de un artículo en una red social no equivale a una autorización sanitaria: en este caso, el instituto confirmó que falta el registro requerido para venderlo como plaguicida.

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¿Cuáles son los riesgos que señala la alerta?

El Invima explicó que los plaguicidas de uso doméstico o en salud pública sin registro sanitario ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan. La razón es que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para esta clase de sustancias.

El problema incluye la falta de respaldo sobre su composición, origen, condiciones de fabricación, calidad y almacenamiento. Es decir, el consumidor no cuenta con las garantías sanitarias que deberían acompañar un producto destinado a controlar plagas en espacios domésticos o de salud pública.

Además, al desconocerse su cadena de comercialización, no hay trazabilidad ni información sobre las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte. Ese punto hace parte de las razones por las que la autoridad pidió no comprar el producto y suspender su uso.

¿Qué deben hacer quienes lo compraron?

La primera recomendación es clara: suspender de inmediato el uso de Aluvion Ultra por los riesgos que puede representar para la salud. La entidad también pidió denunciar, a través de su página web, los lugares o las personas que lo distribuyan o comercialicen.

El llamado general es a no comprar productos que carezcan de registro sanitario. La autoridad recordó que los artículos fraudulentos pueden ofrecerse en sitios web y otros medios, por lo que recomendó consultar la información sanitaria antes de adquirirlos.

La verificación puede hacerse desde el portal institucional, en la sección de Servicios en Línea y Consulta de Registro Sanitario. La alerta oficial sobre Aluvion Ultra reúne la identificación del producto y las instrucciones para la comunidad, los establecimientos y las autoridades territoriales.

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¿Qué les corresponde a vendedores y autoridades?

A titulares, importadores, distribuidores y comercializadores se les pidió abstenerse de distribuir y vender el producto fraudulento. La entidad advirtió que el incumplimiento puede dar lugar a medidas sanitarias de seguridad y a los procesos sancionatorios correspondientes.

Por su parte, las Entidades Territoriales de Salud deben realizar labores de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia donde pueda utilizarse o comercializarse el producto. Si lo encuentran, deben tomar las medidas sanitarias a que haya lugar e informar al Invima.