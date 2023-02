Invima advierte ceguera por marca de gotas para los ojos

in

El Invima advirtió a la ciudadanía sobre el producto EzriCare & Delsam Pharma – Lágrimas artificiales para ojos, cuyo fabricante es Global Pharma Healthcare en India.

Según la FDA de Estados Unidos, se ha adelantado el proceso de retiro voluntario de todos los lotes del producto EzriCare & Delsam Pharma – Lágrimas artificiales lubricantes para ojos, debido a una posible contaminación por pseudomona aeruginosa resistente. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), por sus siglas en inglés, ha reportado una infección posiblemente asociada con el uso de este producto y los reportes de eventos adversos asociados incluyen infección en ojos, pérdida de la visión permanente y una muerte relacionada con infección en el torrente sanguíneo.

Frente a esto es fundamental señalar que en Colombia no existe ningún laboratorio que importe o comercialice este producto; por lo que su comercialización en el territorio nacional es ilegal. De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, el producto EzriCare & Delsam Pharma – Lágrimas artificiales lubricantes para ojos es fraudulento. Adicionalmente no cuenta con registro sanitario a la fecha, por lo que no ha sido evaluado en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores.

