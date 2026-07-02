Invima alerta sobre la comercialización fraudulenta del agua marca «REFRESK»

Resumen: Invima hace un llamado a la población para abstenerse de adquirir o consumir este producto y recomienda a quienes lo hayan comprado suspender inmediatamente su consumo e informar a las autoridades sanitarias competentes

El Invima alerta a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto Agua Pura Natural, marca «REFRESK», el cual reporta el registro sanitario R. SAT. 1912301, que no existe, por lo que se considera un producto fraudulento de conformidad con la normatividad sanitaria vigente.

De acuerdo con las acciones de Inspección, Vigilancia y Control, IVC, adelantadas por la entidad, además de utilizar un registro sanitario falso, el producto incumple los requisitos de rotulado establecidos para las aguas potables tratadas destinadas al consumo humano, lo que representa un incumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables.

En ese sentido, el Invima hace un llamado a la población para abstenerse de adquirir o consumir este producto y recomienda a quienes lo hayan comprado suspender inmediatamente su consumo e informar a las autoridades sanitarias competentes. Asimismo, recuerda la importancia de verificar la autenticidad de los registros sanitarios antes de adquirir alimentos y bebidas.

De igual forma, se solicita a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto y fortalecer las acciones en los establecimientos bajo su jurisdicción, con el fin de evitar su distribución y comercialización.

El instituto reitera que este producto no debe ser distribuido ni comercializado en Colombia, ya que su venta podrá dar lugar a sanciones establecidas por la ley.

El Invima reitera su compromiso con la protección de la salud pública e invitó a los ciudadanos a consultar permanentemente las alertas sanitarias y los registros sanitarios vigentes a través de los canales oficiales de la entidad, así como a reportar cualquier irregularidad relacionada con alimentos y bebidas comercializados en Colombia.