Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Invima alerta sobre la comercialización fraudulenta del agua marca «REFRESK»

    INVIMA reitera que este producto no debe ser distribuido ni comercializado en Colombia, ya que su venta podrá dar lugar a sanciones establecidas por la ley.

    Publicado por: SoloDuque

    Invima alerta sobre la comercialización fraudulenta del agua marca «REFRESK»

    Resumen: Invima hace un llamado a la población para abstenerse de adquirir o consumir este producto y recomienda a quienes lo hayan comprado suspender inmediatamente su consumo e informar a las autoridades sanitarias competentes

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El Invima alerta a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto Agua Pura Natural, marca «REFRESK», el cual reporta el registro sanitario R. SAT. 1912301, que no existe, por lo que se considera un producto fraudulento de conformidad con la normatividad sanitaria vigente.

    De acuerdo con las acciones de Inspección, Vigilancia y Control, IVC, adelantadas por la entidad, además de utilizar un registro sanitario falso, el producto incumple los requisitos de rotulado establecidos para las aguas potables tratadas destinadas al consumo humano, lo que representa un incumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables.

    En ese sentido, el Invima hace un llamado a la población para abstenerse de adquirir o consumir este producto y recomienda a quienes lo hayan comprado suspender inmediatamente su consumo e informar a las autoridades sanitarias competentes. Asimismo, recuerda la importancia de verificar la autenticidad de los registros sanitarios antes de adquirir alimentos y bebidas.

    De igual forma, se solicita a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto y fortalecer las acciones en los establecimientos bajo su jurisdicción, con el fin de evitar su distribución y comercialización.

    El instituto reitera que este producto no debe ser distribuido ni comercializado en Colombia, ya que su venta podrá dar lugar a sanciones establecidas por la ley.

    El Invima reitera su compromiso con la protección de la salud pública e invitó a los ciudadanos a consultar permanentemente las alertas sanitarias y los registros sanitarios vigentes a través de los canales oficiales de la entidad, así como a reportar cualquier irregularidad relacionada con alimentos y bebidas comercializados en Colombia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.