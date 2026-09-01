Investigarán presuntos nexos de corrupción entre la Alcaldía de Daniel Quintero y Ecopetrol

Resumen: La actual administración de Medellín compartirá sus modelos de auditoría forense con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para rastrear si el entramado de irregularidades locales se extendió a la estatal petrolera durante el mandato de Gustavo Petro.

Minuto30.com .- El rastro de los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, podría trascender las fronteras de Antioquia para salpicar a la empresa más importante del país: Ecopetrol.

Las investigaciones buscan establecer si la red de irregularidades que habría desangrado las arcas locales logró extenderse a la esfera nacional durante la presidencia de Gustavo Petro, reconocido socio político de Quintero. Las sospechas tomaron fuerza tras confirmarse que varios exfuncionarios de la máxima confianza del exmandatario antioqueño terminaron siendo contratados en cargos estratégicos dentro de la petrolera.

Auditoría forense al servicio de la Nación

Para desenredar esta presunta red de corrupción interinstitucional, la actual Alcaldía de Medellín anunció que articulará esfuerzos con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La capital antioqueña compartirá la metodología de rastreo y recolección de pruebas que ha sido clave para destapar los escándalos de la pasada administración.

«Es un buen modelo que funciona aplicando técnicas de auditoría forense, tenemos los equipos, la gente capacitada, entrenada, y los ponemos al servicio del Gobierno nacional», aseguró el actual mandatario local frente a la estrategia de cooperación.

El avance de estas pesquisas cuenta con un expediente central que ya está bajo la lupa de las autoridades. Las presuntas irregularidades operativas y financieras al interior de Ecopetrol quedaron plenamente documentadas en el denominado ‘Libro de la verdad’.

Este detallado dossier ya fue entregado oficialmente por el gobierno de De La Espriella a los entes de control. Con este cruce de información entre los hallazgos de las auditorías forenses de Medellín y las pruebas documentales del Gobierno Nacional, la Fiscalía y la Procuraduría buscarán establecer las responsabilidades penales y disciplinarias de los exfuncionarios implicados en este posible carrusel de contratación y desvío de recursos.