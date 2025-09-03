Resumen: La senadora Isabel Zuleta es investigada por su rol en el "tarimazo" de Petro. El alcalde de Medellín la acusó de tener "la llave de la cárcel" y facilitar la salida de criminales.

‘La llave de la cárcel’: Fico Gutiérrez ante investigación contra la senadora Isabel Zuleta por ‘tarimazo’ en Medellín

La senadora Isabel Zuleta se encuentra en el ojo del huracán tras el inicio de una investigación en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación. Esto se debe a su participación en el controvertido evento ‘tarimazo’ que tuvo lugar en Medellín y que contó con la presencia del presidente Petro.

Ante este hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a favor de una investigación en contra de la senadora Isabel Zuleta por su presunto rol en el controvertido ‘tarimazo’, donde criminales recluidos en la cárcel de Itagüí estuvieron presentes.

El alcalde acusó a Zuleta de tener una influencia desmedida en el sistema carcelario. “Tiene la llave de la cárcel y entra como quiera y para donde quiera, sin vergüenza”.

Lea también: Gerente de la FLA reveló cuánto pagaría de impuesto una botella de aguardiente con la reforma de Petro

Además, cuestionó la naturaleza de sus gestiones: “¿Qué ha hecho allá? ¿Qué es cierto hay de alianzas que tiene ella? Pregunto yo con estructuras criminales”.

La polémica ha escalado a tal punto que la senadora ya enfrenta procesos judiciales. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó que se compulsaran copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue el papel de Isabel Zuleta, quien por su fuero parlamentario debe ser juzgada por esa alta corte.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La Procuraduría General de la Nación también abrió una indagación para determinar si la congresista y otros funcionarios públicos incurrieron en faltas al participar en un evento con supuestos fines políticos.

El concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, quien radicó la denuncia, afirmó que la justicia debe investigar a fondo si la senadora “cruzó o no la línea entre la política y el delito”.

Por su parte, la senadora Paola Holguín señaló que la decisión sobre la salida de los excabecillas debió ser proferida por un juez, pues “ella no está autorizada para pedirle al Inpec ese traslado”.

La investigación a senadora Isabel Zuleta continúa, mientras las autoridades buscan esclarecer las presuntas irregularidades detrás del polémico evento.

Más noticias de Medellín